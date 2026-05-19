ロシア国防省は、核戦力の運用を想定した大規模な軍事演習を開始したと発表しました。発表によりますと、演習は侵略の脅威がある状況で核戦力の準備や運用を訓練するものだとしています。演習には、核戦力を担う戦略ロケット軍や北方艦隊、太平洋艦隊、長距離航空部隊などが参加します。参加する兵士は6万4000人以上で、航空機140機以上、ミサイル発射装置200基以上、潜水艦13隻などが投入され、大規模におこなわれるとしています