元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の長野雅（26）が19日、自身のXを更新。グループ卒業を発表した。長野は「2026年6月14日(日)をもちまして、イイトコドリを卒業させていただきます」と報告。「イイトコドリというグループに出会えて、白色担当として短い間でしたが活動できたことも、素敵なメンバー達と出会えたことも、みなさんと出会えたことも、全部全部大切な思い出です！」と思いをつづった。続けて「最後のアイド