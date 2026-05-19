2026年5月18日、中国メディアの大象新聞は、武漢市の生態保護区域内で違法操業を続ける化学工場による深刻な汚染により、周辺住民のがん発症率が異常な水準に達していると報じた。記事は、武漢市新洲区の黄土坡集落で人口585人のうち62人ががんや白血病を発症しており、15年以降だけで34人が発症、19人が死亡していると紹介。中国国家がんセンター発表の全国平均である10万人当たり207．7人と比較して、同集落の発症割合は明らかに