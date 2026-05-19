中国国家鉄路集団旅客輸送センターによると、京張（北京-河北省張家口間）高速鉄道は5月19日から、「自転車持ち込み」サービスを試験的に開始し、旅客は高速鉄道に自転車を持ち込んで乗車できるようになるとのことです。試験範囲は京張高速鉄道の北京北から崇礼までの各駅間を運行する頭文字Gの列車に限られます。鉄道部門は輸送の特徴に合わせて、列車の二等車両の座席の一部を改造し、自転車専用置き場を設置しました。同時に沿