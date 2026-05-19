シンガーソングライターの森川葵咲樹が自身のInstagramを更新し、『SUNDAY FOLK PROMOTION presents 空き地の音楽』、『栄ミナミ音楽祭』と、名古屋での2日連続のライブ出演を報告した。 （関連：【映像あり】森川葵咲樹、名古屋イベントでのライブ映像） 森川はInstagramで「名古屋でお会いできた皆様、本当に素敵な時間をありがとうございました。また次のライブでお会いできるのを楽しみにしています」と報告