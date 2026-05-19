年内に予定されている安全保障政策の軸となる安保3文書の改定に向けた自民党の提言の原案が判明しました。原案では、無人機やAIを活用した「新しい戦い方」が出現し、「戦場の構造変化が起きつつある」と指摘。AIを活用し収集した情報の分析、意思決定を迅速化することの必要性を盛り込まれています。また、防衛上の「空白」とも指摘される「太平洋側からの攻撃」についても、「万全の対応が必要」として、レーダーの配備など、太