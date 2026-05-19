King & Princeの永瀬廉さん（27）が18日、大阪・心斎橋で行われた『ハウス オブ ディオール 心斎橋』のオープニングイベントに登場。大阪での思い出を明かしました。■お気に入りの“ジャケット”がポイントこの日のファッションについて、“ジャケット”がお気に入りだと明かした永瀬さんは「ファーストコレクションを実は紅白の時、オープニングで着させていただいていて、このジャケットの色と素材がちょっと違うものなんで