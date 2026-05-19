◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年5月19日京セラD大阪）オリックス・岸田監督は連敗を4で止め、偽らざる本音を口にした。「本拠地だろうが外だろうが、勝てて良かったです」。表情には安堵感がにじみ出た。先発・九里を5回で降ろし、6回から継投策で1点リードを守り抜いた。「最近の試合は慎重にならざるを得ないというところで、本当にしんどい試合が続いているので。入りが慎重になりすぎたところはあり