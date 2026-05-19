バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で行われた。女子日本代表で、ＮＥＣのアウトサイドヒッター佐藤淑乃（２４）は、初のレギュラーシーズンＭＶＰに輝いた。グレーのセットアップに、金髪を下ろし、ふんわりと巻いた姿で晴れの舞台に登場。雰囲気一変の姿に、ＳＮＳなどでは「外巻き金髪セミロング可愛すぎる！！」、「セットワップ可愛い」、「かっけぇなにそのビジュアル最高すぎる」、「美しすぎ