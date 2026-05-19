◆パ・リーグ日本ハム６―２楽天（１９日・エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちで３位に浮上した。１点を追う２回、郡司の３号２ランなどで一挙４点を奪い逆転すると、３回には万波の１１号２ランで加点。投げては先発・伊藤が、毎回得点圏に走者を背負いながらも、６回１１安打２失点の粘投でリーグトップに並ぶ５勝目を挙げた。新庄監督が、試合後真っ先に挙げたのは２回の万波のプレー。２死一、二塁から、小郷の右