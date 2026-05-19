２０１３年に解離性動脈瘤（りゅう）のため死去した歌手・大滝詠一さん（享年６５）のトリビュートライブ「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮＷＥＥＫＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥＡＴｒｉｂｕｔｅｔｏＥＩＩＣＨＩＯＨＴＡＫＩ」（６月１０日、東京・ＳＧＣホール有明）に、シンガー・ソングライターの吉田美奈子が出演することがこのほど、発表された。同ライブは、国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡ