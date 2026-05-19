◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人・中川皓太投手（３２）が２番手で２／３回を無安打０封。９球で役目を果たし、３月２９日の阪神戦（東京ドーム）から１４試合連続無失点とした。２―０の８回から救援。首脳陣の期待通り、左打者２人をゴロアウトに仕留めた。防御率は０・７９に良化。「緊張もしましたけど『いつも通り』と思って投げました」と５ホールド目にうなずいた。先週全５試合に登