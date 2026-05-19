「昔は(母に)引っ張られていたのに、(今は)私が引っ張っていく」俳優の羽田美智子が、劇場版『旅人検視官 道場修作』の完成披露舞台あいさつに登壇し、母の介護が始まった現在の心境について語った。羽田美智子○“2時間ドラマ”への熱い思い吐露「非常に飢えていました」羽田は18日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』(6月12日公開)の完成披露舞台あいさつに内藤剛志、田口浩正、林泰文、兼粼涼介監督らとともに