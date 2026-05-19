ドル円のピボットは１５８．９９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（22:07現在） ドル円 現値159.12高値159.18安値158.67 159.82ハイブレイク 159.50抵抗2 159.31抵抗1 158.99ピボット 158.80支持1 158.48支持2 158.29ローブレイク ユーロ円 現値184.80高値185.21安値184.40 186.02ハイブレイク 185.61抵抗2 185.21抵抗1 184.80ピボット 184.40支持1