リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．６４５％に上昇して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間09:09）（%） 米2年債 4.101（+0.058） 米10年債4.645（+0.058） 米30年債5.167（+0.044） ドイツ3.177（+0.029） 英国5.109（+0.011） カナダ3.721（+0.030） 豪州5.060（-0.054） 日本2.792（+0.056） ※米債以外は10年物