きょうの為替市場、ドル円は先ほど急速に上下動する場面が見られた。ベッセント財務長官の投稿に反応した模様で、日本に関し「過剰な為替変動は望ましくない」と述べていた。１５９円台前半から１５８．６５円付近まで急速に下落したものの、すぐに戻している。 ドル高の動きが根強い中、ドル円は１５９円台で推移しており、１６０円を再度うかがう展開が続いている。前日にトランプ大統領が、湾岸諸国の要請を受けて、計画