ベセント米財務長官（左）、植田和男日銀総裁【パリ共同】ベセント米財務長官は19日、パリで開かれた先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議に合わせ、日銀の植田和男総裁と会談したとX（旧ツイッター）で明らかにした。「日本の強靱な経済と市場見通しについて議論した」と説明した。ベセント氏は「植田氏が日本の金融政策を的確に導くと確信している」と投稿。日本経済のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）は強固だと