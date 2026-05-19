【ナイロビ、ワシントン共同】アフリカのコンゴ（旧ザイール）東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱を巡り、コンゴ政府は19日、感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表した。アフリカ連合（AU）の疾病対策センター（CDC）のカセヤ事務局長は18日、英BBC放送に「ワクチンや医薬品がない」と述べ、国際社会に支援を求めた。コンゴ政府は疑いを含む感染者数をイトゥリ州を中心に513人としている。ロイター通信によ