高校野球の春季関東大会は19日、千葉県のZOZOマリンスタジアムで準々決勝2試合が行われた。第1試合は関東第一が終盤の逆転で土浦日大を下した。第2試合は山梨学院が8回に一挙8点を挙げて最大6点差を逆転し、粘る専大松戸を制した。準決勝は23日にZOZOマリンスタジアムで行われる。【19日の結果】関東第一（東京）4―3土浦日大（茨城）山梨学院（山梨）11―10専大松戸（千葉）【23日の組み合わせ】横浜―山梨学院＝