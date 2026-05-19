俳優の中条あやみさん（29）が19日、『マリー・アントワネット・スタイル』報道発表会に登場し、自身が大切にしているこだわりを明かしました。横浜美術館で8月1日から開幕する、展覧会『マリー・アントワネット・スタイル』。マリー・アントワネットにまつわるドレスやジュエリーなど、日本初公開を含む約200点が展示され、中条さんは展覧会のアンバサダーを務めます。■“マリー・アントワネットの世界観”をイメージしたドレス