千葉県銚子市で、警察と温泉協議会などが合同パトロール隊を結成しました。銚子署や犬吠埼温泉協議会など4団体は19日、銚子市犬吠埼の休館中のホテルへの侵入窃盗や自殺防止のため、およそ20人の合同パトロール隊を結成しました。パトロール隊は二手にわかれ、犬吠埼灯台周辺の海岸と休業中のホテル周辺を見回りました。