ポルトガルサッカー連盟は19日、北中米ワールドカップに臨むポルトガル代表メンバーを発表した。国際Aマッチ史上最多出場226試合、史上最多143ゴールの記録を持つ41歳のFWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)が昨年11月以来の復帰を果たし、史上初めてとなる6度目のW杯メンバー入りを果たした。ロベルト・マルティネス監督は大会登録枠よりも1人多い27人を選出。3月シリーズは負傷のため不参加だった正GKディオゴ・コスタ(