◇セ・リーグ中日2―4阪神（2026年5月19日倉敷）中日先発・金丸夢斗は阪神の「ドラフト1位カルテット」に屈し、5回10安打4失点で4敗目（3勝）を喫した。被安打10本のうち、3番・森下、4番・佐藤輝、5番・大山、6番のドラフト1位・立石の4人に7安打を許した。4番・佐藤輝には先制打と一発を含む3安打。「逆球が多かった」と振り返った左腕は、3回1死一塁で初球のスプリットを痛打された2ランを「初球が甘く入った。入り