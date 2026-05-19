5月26日20時55分からの『マツコの知らない世界』（TBS系）に、クイズ王・伊沢拓司がゲストとして登場。日本独自に進化したクイズ番組の歴史から空前の盛り上がりを見せるクイズ最前線まで、鋭い分析を披露する。【写真】クイズの世界を語るクイズ王・伊沢拓司『高校生クイズ』2連覇ののち『東大王』などで活躍し、現在はQuizKnockの代表として日本のクイズ業界をリードし続ける伊沢。「日本にクイズ番組をもたらしたのは、実