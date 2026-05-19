俳優の中島裕翔が19日、都内で行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ジャパンプレミアに、ペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督と共に出席。4月に女優の新木優子との結婚を発表して以来、初の公の場となった。【写真】中島裕翔、イケメンオーラ全開のイベント姿監督らとのショットも！「スター・ウォーズ」シリーズ最新作の本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）