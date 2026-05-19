女優の佐々木希が１９日に自身のＳＮＳを更新。「息子が撮ってくれた」ショットが話題を呼んでいる。佐々木はインスタグラムに「一枚目は、息子が撮ってくれた」と書き始め、サングラスをかけてしゃがみ込み、ポーズをとるショットをアップ。さらに「ＩＮＴＩＭＩＴＥｂｙＥＹＥＶＡＮのサングラス、かなり使ってる疲れないママベビーさんとＩＮＴＩＭＩＴＥコラボのＵＶミルクとクールミストも、必需品日焼け止め対