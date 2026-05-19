女優の本田望結がイメチェンした姿を披露した。１９日に自身のインスタグラムを更新した本田は「レイヤー」と記すと、ヘアカットを表した絵文字とともに動画をアップ。グレーのニットトップス姿でレイヤーの入ったヘアスタイルに変身した様子を公開した。この投稿には「可愛さを残しつつ､どんどん美しくなっていく」「望結ちゃん最強」「見る度に大人の女性に成っていく」「国宝級」「かわいい天使」「似合うー。魅力倍増」