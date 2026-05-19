ミニチュアやポーチをはじめ、遊び心たっぷりのユニークなアイテムがある【ガチャ】。今回は、そのなかでもマニアが注目している「キャラクターチャーム」をご紹介します。見つけたら即GETしてほしい人気商品を集めたので、参考にしてみてください。 ふわふわ素材が可愛い！ インスタグラマーの@m12314sさんが「やっと出会えた」とお気に入りなのが、こちらの「mojojojo フィギュアマスコ