◆パ・リーグオリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラＤ）「慶弔休暇特例」で１７日に出場選手登録を抹消されたソフトバンク・近藤健介外野手が、再登録されて「３番・左翼」で先発出場。４打数２安打だった。６日に兄・洋介さんが３９歳で急逝し、通夜・告別式に出席するため、１７日の楽天戦（楽天モバイル）を欠場した。試合後は「頑張るしかないので。親もショックですけど、僕が頑張っている姿を見せられればと