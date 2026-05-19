◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人の戸郷翔征投手が今季初勝利をマークした。今シーズン３度目の先発で、７回を１１５球、５安打５奪三振で無失点。この投球をスポーツ報知評論家の高橋由伸氏が分析した。＊＊＊＊＊今の戸郷は何より勝ちが付かないと、自信を持てなくなる。ようやくでも、勝てたことが良かった。ただ、直球、変化球への手応えはどうなのか。見ている限りは昔のような圧