2026年2月に行われた衆院選で国民民主党から立候補して落選した野村泰暉氏が18日にX（旧Twitter）で、1月の衆院解散を“大雪”を理由に批判。ネット上で賛否両論を集めている。 野村氏は衆院選に国民民主党の新人として新潟4区から立候補。小選挙区で落選し、比例でも落選した。 衆院選について野村氏は18日にXで、「誰の、何とは言いませんが」と前置きし、「あの大雪の中、解散を打ったことに対しては、どうお考えなのだろう