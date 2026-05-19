巨人２−０ヤクルト（セ・リーグ＝１９日）――巨人が零封勝ちで７連勝。一回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で２点を先取。戸郷が７回無失点で今季初勝利を挙げた。ヤクルトはあと１本が出なかった。◇阪神４−２中日（セ・リーグ＝１９日）――阪神は佐藤が一回に適時打、三回に２ランを放つなど３安打３打点。五回に大山の適時打で加点し、継投で逃げ切った。中日は六回以降安打が出ず、２連敗。◇広島３−１ＤｅＮ