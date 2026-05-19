「スター・ウォーズ」の劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）のプロモーションのため、主人公マンダロリアン役のペドロ・パスカル、グローグー、そして監督のジョン・ファヴローが来日。【画像】グローグーほか、この記事に関連するそのほかの写真19日夜、東京・六本木ヒルズアリーナで開催されたジャパンプレミアに登壇した後、一行が向かったのは、東京・池袋だった。ファ