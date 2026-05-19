◇パ・リーグ西武3―2ロッテ（2026年5月19日前橋）西武先発・武内夏暉は7回で7安打を許したものの1失点。今季3勝目（2敗）を手にした。2日のロッテ戦以来のマウンド。「日にちが空いた分、万全の準備をして臨んだ。結構打たれたが、粘り勝ちできた」とうなずいた。投打がかみ合い、チームは首位の座をがっちりとキープ。3年目の左腕は「順位はあまり気にしていないけど、1勝ずつ積み重ねていきたい」と意気込んだ。