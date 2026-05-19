フィギュアスケート女子１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２４）が２４歳の誕生日に驚きの姿を公開した。「ピンクの世界で私の新しい章が開く」と綴り、ピンクの花や「２４」が形作られたバルーンに覆われた部屋で、背中がざっくり空いたピンクのミニ丈ワンピースで喜ぶ様子を公開。コメント欄などでは祝福とともに「びっくりした」、「ビーナスのよう」、「まだ２４歳とは思えない」、「信じられないほど美し