かわにしなつきが、新曲「一番星」MVの撮影オフショットを自身のInstagramに投稿した。 （関連：【画像】倶留尊山に登るかわにしなつき） 「一番星」は5月1日にリリースされた楽曲で、MBS『よんチャンTV』内コーナー「よんチャン登山部」のテーマソングとして書き下ろされた。MVは番組のロケで訪れた標高1037mの倶留尊山（奈良県／三重県）で撮影されており、出演者たちと登山をするシーン