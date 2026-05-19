まだ5月だというのに、すでに暑い。じわりじわりと「夏」が迫ってきているので、そろそろ水着を新調しておきたいところです。都内近郊でも、ぼちぼちプールがオープンし始めているしね。かわいい系にしようか、それとも洗練されたおしゃれなスイムウェアにしようか───。Pouchではその両方を厳選してみたので、ぜひ水着を選ぶときの参考にしていただければと！※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元される