がんの再々々発により闘病中の女優古村比呂（60）が19日までにブログを更新。抗がん剤の影響により髪質が変化したことを明かした。古村は「髪型を褒めてくださりありがとうございますこのまっすぐな髪型は今現在自分では出来ない髪型なのです」と明かし、ストレートヘアの近影を投稿した。続けて「何故って？今の私の髪は帯状疱疹で抜けた髪が最近生えてきましたでもその髪が抗がん剤の影響でクリクリの癖毛＆短いそれを自