俳優でアイドルグループ・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野勇斗さん（28）が18日、東京・中池袋公園で行われた映画『トイ・ストーリー５』の声優発表イベントに登場。作品への思いをはじめ、収録時のこだわりについて明かしました。映画は『トイ・ストーリー』シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）。おもちゃたちの前に最新の電子タブレットが現れ、テクノロジ