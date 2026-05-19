漫才コンビ「ロザン」の菅広文（49）と宇治原史規（50）が19日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。日韓の外交について私見を述べた。高市早苗首相が同日、韓国を訪問し、李在明大統領と会談した。今回の訪韓は首脳同士の「シャトル外交」の一環で、高市首相が昨年10月に就任後、李大統領と顔を合わせるのは4度目となった。菅は「お隣さんですからね。仲いいに越したことはないかなと思