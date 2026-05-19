女優・芳根京子（２９）が公開した最新ショットの美しさが話題となっている。芳根は１９日、自身のインスタグラムを更新。「ＨｏｕｓｅｏｆＤｉｏｒ心斎橋にお邪魔しました」と記し、高級ブランド・ディオールをまとったショットをアップ。「心がパァ！と明るくなる華やかで美しい幸せな空間でたくさんのエネルギーをいただけました素敵な時間をありがとうございました！」とつづった。この投稿には、「きょんちゃん