◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人の大城卓三捕手が、攻守で戸郷翔征投手の今季初勝利をアシストした。戸郷と３登板連続でバッテリーを組み、好リードで７回５安打無失点の快投に貢献した。３回１死満塁を切り抜けて雄たけびを上げる場面もあった相棒を「非常に初回からまっすぐの精度もよかったですし。本人も今日の登板に関してはすごく気持ちもこもってたんじゃないかなと思います」とたたえ