２児の母でフリーの新井恵理那アナウンサーが、家族での初キャンプで起こった“事件”を明かした。新井アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「＼初キャンプは衝撃的結末／」「子どもたちに自然体験を！と、我が家は思いきってテント一式を揃え、《初キャンプ》してきました！野菜は切って持っていき、お肉にはＢＢＱ味と塩レモンの下味をつけておくと…焼くだけでとっても美味しい！ホットサンドやコーヒーもいつ