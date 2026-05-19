◆パ・リーグオリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラドーム）ソフトバンク・大津亮介投手は２回２死、若月の打球が左すね付近を直撃（記録は安打）。「意地でも投げたかった」とベンチ裏で治療してマウンドに戻ると、６回まで投げきった。２失点で今季初黒星を喫したが、週頭のゲームを任された最低現の役割は果たした。小久保監督は「よく６回まで投げましたね。まともに当たっていたので。とりあえず様子は見ないとい