なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背なかを押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そこで今回は、三浦理奈とともに、パッと目を引く「ビジュ映えトップス」をご紹介します。いつもより気分を上げたい日、ちょっぴり目立ちたい日のコーデに最適です♡ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだった