◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人が２年ぶり７連勝を飾った。先発・戸郷は７回無失点の好投で待望の今季初勝利。初回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で挙げた２点を守り切った。前週３連投を含む全５試合登板のマルティネスが疲労を考慮して残留。８回は中川、田中瑛、９回は大勢が締めて無失点リレーを完成させた。これで巨人は今季４２試合で２４勝１８敗、貯金６。地方球場では５戦