俳優の新木優子さん（32）が18日、大阪・心斎橋で行われた『ハウス オブ ディオール 心斎橋』のオープニングイベントに登場。大阪での思い出を語りました。今年4月に、俳優の中島裕翔さん（32）との結婚を発表した新木さん。今回のイベントが、結婚発表後初の公の場となりました。■グレーで統一されたドレスルックで登場イベントでは、最近あった“夢のような出来事”を聞かれ「先日、友人のおうちにお邪魔しに行ったんですけど、