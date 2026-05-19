「静岡県誕生150周年記念アンバサダー」に就任したSixTONESの松村北斗（30）が19日、静岡県庁で行われた委嘱式に出席し、鈴木康友知事（68）から委嘱状が交付された。委嘱状交付後、知事との静岡にまつわるトークセッションで会話に花を咲かせ、静岡県イメージキャラクター「ふじっぴー」も交えたスリーショットの記念撮影を行った。−アンバサダー就任の感想は中学1年生から3年生の3年間、静岡にいながら新幹線で東京に通って活動