きょう午後、中国・上海市の日本料理店に男が押し入り、3人が負傷する事件がありました。負傷したうち2人は日本人です。腹部あたりを手で押さえる男性。ワイシャツから血がにじんでいるのが確認できます。あたりは騒然としています。記者「現場となった日本食レストランの周りには警察官の姿もみられます」警察の発表によりますと、日本時間きょう午後1時半ごろ、上海市の商業ビルにある日本料理店で男が果物ナイフを持って店内に