政府がクマ被害対策の強化に乗り出す中、新潟県内で今年度初めての人身被害です。5月19日朝、南魚沼市の田んぼで農作業をしていた70代の男性がクマに襲われ、顔にケガをしました。県はクマ出没警戒注意報を発表し、注意を呼びかけています。 【木原官房長官】 「今後、速やかに緊急対応態勢の整備、出没防止対策の実施、クマの調査や捕獲の強化、住民等の安全確保、注意喚起、そして情報発信など一段ギアを上げて取り組む必要が